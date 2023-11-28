Толстая (Графиня Толстая) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1817
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.07.1818
Дочь: Воейкова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.06.1819
Дочь: Сомова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.07.1820
Сын: Толстой Николай Васильевич
Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.11.1821
Сын: Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1823
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.03.1824
Сын: Толстой Василий Васильевич
Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.04.1828
Сын: Толстой Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич
Смерть
1874
Калуга, город Калуга, Калужская область