Толстая (Графиня Толстая) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Графиня Толстая) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1817

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.07.1818

Дочь: Воейкова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.06.1819

Дочь: Сомова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.07.1820

Сын: Толстой Николай Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.11.1821

Сын: Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1823

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
12.03.1824

Сын: Толстой Василий Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.04.1828

Сын: Толстой Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Толстой Василий Алексеевич

Смерть
1874
Калуга, город Калуга, Калужская область
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