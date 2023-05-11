Покрышкин Иван (Иоанн) Петрович
Место рождения
Дата рождения27.08.1885
Дата смерти15.12.1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1885
Бракосочетание
04.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.
Сын: Покрышкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Покрышкина Ксения Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
каменщик, кровельщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.12.1934
Причина смерти: покончил с собой