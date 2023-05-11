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Покрышкин Иван (Иоанн) Петрович

Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.08.1885

Дата смерти

15.12.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1885

Отец: Покрышкин Петр Иосифов

Мать: Покрышкина Екатерина Филиппова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.01.1907 ст.

Жена: Покрышкина Ксения Степановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.

Сын: Покрышкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Покрышкина Ксения Степановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
каменщик, кровельщик
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.12.1934
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: покончил с собой
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