Покрышкина (Мосунова) Ксения Степановна
Место рождения
Дата рождения15.01.1885 ст.
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1885 ст.
Отец: Мосунов Степан Панкратов
Мать: Мосунова Васса Павлова
Бракосочетание
04.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.
Сын: Покрышкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Покрышкин Иван (Иоанн) Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1969