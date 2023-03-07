Покрышкина (Мосунова) Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина (Мосунова) Ксения Степановна

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Место рождения

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.01.1885 ст.

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1885 ст.

Отец: Мосунов Степан Панкратов

Мать: Мосунова Васса Павлова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.01.1907 ст.

Муж: Покрышкин Иван (Иоанн) Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.

Сын: Покрышкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Покрышкин Иван (Иоанн) Петрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1969
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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