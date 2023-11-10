(Тулупова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тулупова) Надежда Павловна

Место рождения

Новоникольское, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.09.1918

Дата смерти

29.09.1918

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1918

Отец: Тулупов Павел Тихонович

Мать: Тулупова Анна Титовна

Новоникольское, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №16 Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая церковь – бр... Показать все
Смерть
29.09.1918
https://yandex.ru/archive/catalog/694071bc-f89b-419c-8be9-4b9f5725c4f3/116
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