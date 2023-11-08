Бисерков Макар Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Бисерков Степан Антонович
Мать: Бисеркова Софья ?
Рождение ребёнка
22.03.1923
Сын: Бисерков Николай Макарович
Мать ребёнка: Бисеркова Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бисеркова Пелагея Степановна
Смерть
Неизвестно