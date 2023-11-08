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Бисерков Макар Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1849 по 1858 г.р.

Мать

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Бисерков Степан Антонович

Мать: Бисеркова Софья ?

Рождение ребёнка
22.03.1923

Сын: Бисерков Николай Макарович

Мать ребёнка: Бисеркова Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бисеркова Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
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