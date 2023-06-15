Коробова (Черноусова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Черноусова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: Черноусов Михаил Филиппович

Мать: Черноусова Анна Федоровна

Бракосочетание
04.01.1883 ст.

Муж: Коробов Лукиан Тарасович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.

Сын: Коробов Алексей Лукич

Отец ребёнка: Коробов Лукиан Тарасович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Коробов Федор Лукьянович

Отец ребёнка: Коробов Лукиан Тарасович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Михаил Лукич

Отец ребёнка: Коробов Лукиан Тарасович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно