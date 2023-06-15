Коробова (Черноусова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Бракосочетание
04.01.1883 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.
Отец ребёнка: Коробов Лукиан Тарасович
Рождение ребёнка
1894 ст.
Отец ребёнка: Коробов Лукиан Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Михаил Лукич
Отец ребёнка: Коробов Лукиан Тарасович
Смерть
Неизвестно