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Емаков Александр Михайлович

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Место рождения

Запарино, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.08.1920

Дата смерти

15.07.2002

Пол

Мужской

Отец

До 1900 г.р.

Мать

До 1900 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1920

Отец: Емаков Михаил

Мать: Емакова Анастасия

Запарино, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.11.1945

Жена: Емакова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
11.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емакова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
30.06.1952

Сын: Емаков Валерий Александрович

Мать ребёнка: Емакова Анна Матвеевна

Смерть
15.07.2002
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