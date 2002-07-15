Емаков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.08.1920
Дата смерти15.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1920
Отец: Емаков Михаил
Мать: Емакова Анастасия
Бракосочетание
04.11.1945
Жена: Емакова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
11.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емакова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
30.06.1952
Сын: Емаков Валерий Александрович
Мать ребёнка: Емакова Анна Матвеевна
Смерть
15.07.2002