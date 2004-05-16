Емаков Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения30.06.1952
Дата смерти16.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1952
Рождение ребёнка
30.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емакова Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
26.01.1985
Мать ребёнка: Емакова Лариса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2004
Похороны
Неизвестно