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Емаков Валерий Александрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

30.06.1952

Дата смерти

16.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1952

Отец: Емаков Александр Михайлович

Мать: Емакова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
30.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емакова Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
26.01.1985

Сын: Емаков Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Емакова Лариса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емакова Лариса Владимировна

Смерть
16.05.2004
Похороны
Неизвестно
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