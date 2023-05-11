Воронкова (Евичева) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова (Евичева) Анна Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1902

Муж: Воронков Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
05.04.1906

Сын: Воронков Семен Михайлович

Отец ребёнка: Воронков Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
28.12.1907

Сын: Воронков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Воронков Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
20.08.1910

Сын: Воронков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Воронков Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
21.06.1914

Сын: Воронков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Воронков Михаил Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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