Воронкова (Евичева) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1902
Рождение ребёнка
05.04.1906
Сын: Воронков Семен Михайлович
Отец ребёнка: Воронков Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
28.12.1907
Отец ребёнка: Воронков Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
20.08.1910
Сын: Воронков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Воронков Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
21.06.1914
Отец ребёнка: Воронков Михаил Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно