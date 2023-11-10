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Рублев Лукьян Иванов

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
12.09.1899

Жена: Александра Романова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1903

Дочь: Рублева Александра Лукьянова

Мать ребёнка: Рублева Евгения Гаврилова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1905

Сын: Рублев Захар Лукьянов

Мать ребёнка: Рублева Евгения Гаврилова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева Евгения Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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