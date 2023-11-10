Рублев Лукьян Иванов
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1899
Жена: Александра Романова
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
04.11.1903
Дочь: Рублева Александра Лукьянова
Мать ребёнка: Рублева Евгения Гаврилова
Рождение ребёнка
02.09.1905
Мать ребёнка: Рублева Евгения Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно