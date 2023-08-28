Рублева Евгения Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1903
Дочь: Рублева Александра Лукьянова
Отец ребёнка: Рублев Лукьян Иванов
Рождение ребёнка
02.09.1905
Отец ребёнка: Рублев Лукьян Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рублев Лукьян Иванов
Смерть
Неизвестно