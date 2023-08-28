Рублева Евгения Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева Евгения Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1903

Дочь: Рублева Александра Лукьянова

Отец ребёнка: Рублев Лукьян Иванов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1905

Сын: Рублев Захар Лукьянов

Отец ребёнка: Рублев Лукьян Иванов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Лукьян Иванов

Смерть
Неизвестно
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