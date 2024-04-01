Ковешников Иван Кузьмич
Место рожденияРоссия
Дата рождения?.09.1878
Дата смерти12.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковешникова) Полина Ивановна
Мать ребёнка: Ковешникова (Свешникова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковешникова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ковешникова (Свешникова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Ковешникова (Свешникова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
28.11.1927
Дочь: Саушкина (Ковешникова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ковешникова (Свешникова) Татьяна Михайловна
Смерть
12.04.1970
Похороны
Неизвестно