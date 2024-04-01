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Ковешников Иван Кузьмич

Место рождения

Россия

Дата рождения

?.09.1878

Дата смерти

12.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Полина Ивановна

Мать ребёнка: Ковешникова (Свешникова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ковешникова (Свешникова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ковешников Иван Иванович

Мать ребёнка: Ковешникова (Свешникова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
28.11.1927

Дочь: Саушкина (Ковешникова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ковешникова (Свешникова) Татьяна Михайловна

Смерть
12.04.1970
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

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