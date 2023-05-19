Стогов Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтогов Сергей Андреевич

Стогов Сергей Андреевич

Место рождения

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Стогов Андрей Нефедов

Мать: не указана

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1845

Сын: Стогов Косьма Сергеевич

Мать ребёнка: Стогова Евдокия Федосьева

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Стогов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Стогова Евдокия Федосьева

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Стогова Евдокия Федосьева

Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стогова Евдокия Федосьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Курьково, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close