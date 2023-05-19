Стогов Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Стогов Андрей Нефедов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1845
Мать ребёнка: Стогова Евдокия Федосьева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Стогова Евдокия Федосьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Стогова Евдокия Федосьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно