Скареднова Наталья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
25.01.1893 ст.
Новосибирск, Купино, Чумашинское, Троицкая церковь (Чумашки)
Афанасий Георгиевич Усольцев
Рождение ребёнка
06.03.1896 ст.
Сын: Скареднов Александр Семенович
Отец ребёнка: Скареднов Семен Викторович
Рождение ребёнка
29.12.1905 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Скареднов Семен Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно