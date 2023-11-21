Скареднова Наталья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скареднова Наталья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
25.01.1893 ст.
Новосибирск, Купино, Чумашинское, Троицкая церковь (Чумашки)
Афанасий Георгиевич Усольцев
Рождение ребёнка
06.03.1896 ст.

Сын: Скареднов Александр Семенович

Отец ребёнка: Скареднов Семен Викторович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.12.1905 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Скареднов Семен Викторович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скареднов Семен Викторович

Смерть
Неизвестно
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