Скареднов Семен Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.03.1896 ст.
Сын: Скареднов Александр Семенович
Мать ребёнка: Скареднова Наталия Прокопьевна
Рождение ребёнка
29.12.1905 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Скареднова Наталия Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно