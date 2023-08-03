(Халявка) Акилина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Халявка Даниил
Мать: ?
Бракосочетание
16.01.1894
Рождение ребёнка
07.09.1897
Дочь: Анастасия Григориева
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимов
Рождение ребёнка
25.07.1899
Сын: Шкода Пантелеимон Григориев
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимов
Рождение ребёнка
18.01.1902
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимов
Рождение ребёнка
23.05.1904
Сын: Шкода Константин Григориев
Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимов
Смерть
Неизвестно