(Халявка) Акилина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Халявка) Акилина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Халявка Даниил

Мать: ?

Бракосочетание
16.01.1894

Муж: Шкода Григорий Максимов

Рождение ребёнка
07.09.1897

Дочь: Анастасия Григориева

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимов

Рождение ребёнка
25.07.1899

Сын: Шкода Пантелеимон Григориев

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимов

Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Шкода Афанасий Григориев

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимов

Рождение ребёнка
23.05.1904

Сын: Шкода Константин Григориев

Отец ребёнка: Шкода Григорий Максимов

Смерть
Неизвестно
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