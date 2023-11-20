Александрович Станислав Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрович Станислав Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1867

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

1903 г.р.
1913 г.р.
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Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1867

Отец: Александрович Иосиф

Мать: не указана

Вишковская волость.
Рождение ребёнка
03.08.1903

Сын: Александрович Янис (Иван)

Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена

Вышковская волость. Старины.
Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Александрович Станислав Станиславович

Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена

Курляндская губерния, Российская империя
Место жительства
1922
Медниеки
Место жительства
1935
Salienas pagasts, Daugavpils rajons, Latvija. ус.«Медниеки», хозяин - Александрович Станислав (поляк) (1867), жена - Хелена (1882), сын - Янис (1903), невестка - Стефания (1899), сын - Станислав (1910... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Aleksandrowicz Елена

Место жительства
Неизвестно
ус.Медники
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
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