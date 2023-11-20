Александрович Станислав Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1867
Дата смерти1955
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1867
Отец: Александрович Иосиф
Мать: не указана
Вишковская волость.
Рождение ребёнка
03.08.1903
Сын: Александрович Янис (Иван)
Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена
Вышковская волость. Старины.
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Александрович Станислав Станиславович
Мать ребёнка: Aleksandrowicz Елена
Курляндская губерния, Российская империя
Место жительства
1922
Медниеки
Место жительства
1935
Salienas pagasts, Daugavpils rajons, Latvija. ус.«Медниеки», хозяин - Александрович Станислав (поляк) (1867), жена - Хелена (1882), сын - Янис (1903), невестка - Стефания (1899), сын - Станислав (1910... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Aleksandrowicz Елена
Место жительства
Неизвестно
ус.Медники
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Кладбища Янкишки