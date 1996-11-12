(Кузнецова) Агния Александровна
Место рожденияСССР, Иркутск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, Иркутск
Рождение ребёнка
18.11.1946
Дочь: Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Марков Георгий Мокеевич
СССР, РСФСР, Иркутск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Марков Георгий Мокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1996
Россия, Москва