(Кузнецова) Агния Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кузнецова) Агния Александровна

(Кузнецова) Агния Александровна

Место рождения

СССР, Иркутск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Иркутск
Рождение ребёнка
18.11.1946

Дочь: Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Марков Георгий Мокеевич

СССР, РСФСР, Иркутск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Марков Георгий Мокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Георгий Мокеевич

Смерть
12.11.1996
Россия, Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close