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Марков Георгий Мокеевич

Место рождения

СССР Ново-Кусково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Мокей Фролович

Мать: Прибыткова Евдокия Васильевна

СССР Ново-Кусково
Рождение ребёнка
18.11.1946

Дочь: Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Агния Александровна

СССР, РСФСР, Иркутск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Агния Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агния Александровна

Смерть
25.09.1991
Россия, Москва, Троекуровское кладбище
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