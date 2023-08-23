Марков Георгий Мокеевич
Место рожденияСССР Ново-Кусково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.09.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
СССР Ново-Кусково
Рождение ребёнка
18.11.1946
Дочь: Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Агния Александровна
СССР, РСФСР, Иркутск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Агния Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агния Александровна
Смерть
25.09.1991
Россия, Москва, Троекуровское кладбище