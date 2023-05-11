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Аблезин Антон Тимофеев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Аблезин Тимофей Никитин

Мать: Аблезина Ховронья Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Аблезин Михаил Антонов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Аблезин Игнатий Антонов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Аблезин Прокопий Антонов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Матрена Антонова

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1819
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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