Аблезин Антон Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Матрена Антонова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1819