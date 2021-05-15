Зифирова (Пахомова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.05.1947
Дата смерти15.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зифиров Владимир
Рождение ребёнка
03.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зифиров Владимир
Смерть
15.05.2021