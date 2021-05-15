Зифирова (Пахомова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зифирова (Пахомова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.05.1947

Дата смерти

15.05.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зифиров Владимир

Рождение ребёнка
03.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зифиров Владимир

Смерть
15.05.2021
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