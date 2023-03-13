Власова (Бычкова$21) Пелагея Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Горшенина Дарья
Отец ребёнка: Власовъ Семенъ
Рождение ребёнка
31.10.1884
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Власовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Власовъ Николай
Отец ребёнка: Власовъ Семенъ
Рождение ребёнка
10.02.1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Власовъ Семенъ
Рождение ребёнка
27.10.1893
Дочь: Власова Ненила
Отец ребёнка: Власовъ Семенъ
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
29.11.1896
Сын: Власовъ Яковъ
Отец ребёнка: Власовъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власовъ Семенъ