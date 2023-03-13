Власова (Бычкова$21) Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Бычкова$21) Пелагея Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Горшенина Дарья

Отец ребёнка: Власовъ Семенъ

Рождение ребёнка
31.10.1884

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Власовъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Власовъ Николай

Отец ребёнка: Власовъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Власовъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1893

Дочь: Власова Ненила

Отец ребёнка: Власовъ Семенъ

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
29.11.1896

Сын: Власовъ Яковъ

Отец ребёнка: Власовъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власовъ Семенъ

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