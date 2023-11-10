Карпова (Кадомцева) Екатерина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
28.05.1858
Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.04.1861
Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
13.12.1862
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
13.12.1862
Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1864
Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно