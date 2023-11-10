Карпова (Кадомцева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Кадомцева) Екатерина Григорьевна

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.05.1858

Сын: Карпов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
12.04.1861

Сын: Карпов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.12.1862

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.12.1862

Сын: Карпов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.06.1864

Сын: Карпов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий Михайлович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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