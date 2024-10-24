?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров ?
Отец ребёнка: Елизаров Иван Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Елизарова) ?
Отец ребёнка: Елизаров Иван Елизарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Елизарова) ?
Отец ребёнка: Елизаров Иван Елизарович
Смерть
Неизвестно