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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров ?

Отец ребёнка: Елизаров Иван Елизарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Иван Елизарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елизарова) ?

Отец ребёнка: Елизаров Иван Елизарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Елизарова) ?

Отец ребёнка: Елизаров Иван Елизарович

Смерть
Неизвестно

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