Изусова Ирина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1911
Дочь: Мананникова Наталья Марковна
Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович
Смерть
Неизвестно