Изусова Ирина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изусова Ирина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1911

Дочь: Мананникова Наталья Марковна

Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Харченко Михаил Маркович

Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Харченко Марк Парамонович

Смерть
Неизвестно
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