Мананникова Наталья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1911
Дата смерти26.12.1997
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1911
Отец: Харченко Марк Парамонович
Мать: Изусова Ирина Архиповна
Рождение ребёнка
12.05.1934
Дочь: Мороз Тамара Ильинична
Отец ребёнка: Мананников Илья Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1936
Дочь: Арчакова Вера Ильинична
Отец ребёнка: Мананников Илья Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1950
Дочь: Пророкова Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Мананников Илья Иванович
Смерть
26.12.1997