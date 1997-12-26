Мананникова Наталья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМананникова Наталья Марковна

Мананникова Наталья Марковна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1911

Дата смерти

26.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1911

Отец: Харченко Марк Парамонович

Мать: Изусова Ирина Архиповна

Рождение ребёнка
12.05.1934

Дочь: Мороз Тамара Ильинична

Отец ребёнка: Мананников Илья Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1936

Дочь: Арчакова Вера Ильинична

Отец ребёнка: Мананников Илья Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1950

Дочь: Пророкова Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Мананников Илья Иванович

Смерть
26.12.1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close