Марфа Карпова
Место рожденияд.Хотеево
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.11.1794
Муж: Тарасий Кириллов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1797
Дочь: Устина Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Кириллов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1800
Дочь: Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Тарасий Кириллов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно