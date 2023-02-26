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Марфа Карпова

Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: ?

Мать: ?

д.Хотеево
Бракосочетание
03.11.1794

Муж: Тарасий Кириллов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1797

Дочь: Устина Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Кириллов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1800

Дочь: Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Тарасий Кириллов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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