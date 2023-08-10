Гудылева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудылева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
?.10.1941
Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Южа, Ковровская улица, д.21
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудылев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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