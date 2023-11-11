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Петухов Дмитрий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Филипп Филиппович

Мать: Петухова Матрёна Михеева

Рождение ребёнка
21.06.1904

Дочь: Петухова Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.04.1907

Сын: Петухов Иоанн Дмитриевич

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.05.1908

Сын: Петухов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Восприемник Петухова Матрёна Михеевна
Рождение ребёнка
15.07.1909

Сын: Петухов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.08.1910

Сын: Петухов Иоанн Дмитриевич

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.08.1913

Дочь: Петухова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.01.1914

Сын: Петухов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Восприемники сын Стефан вдова Петухова Матрёна Михеевна
Рождение ребёнка
21.10.1918

Сын: Петухов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна

Михино, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.12.1919

Дочь: Петухова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна

Митина, Никитская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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