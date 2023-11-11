Петухов Дмитрий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1904
Дочь: Петухова Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.04.1907
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.05.1908
Сын: Петухов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна
Восприемник Петухова Матрёна Михеевна
Рождение ребёнка
15.07.1909
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.08.1910
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.08.1913
Дочь: Петухова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.01.1914
Сын: Петухов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна
Восприемники сын Стефан вдова Петухова Матрёна Михеевна
Рождение ребёнка
21.10.1918
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.12.1919
Дочь: Петухова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Петухова Анастасия Тимофеевна
Митина, Никитская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно