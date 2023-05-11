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Титенков Михаил Ермолаев

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Титенков Ермолай Ульянов

Мать: Титенкова Акилина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Титенкова Евдокия (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1894

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1895

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1896

Сын: Титенков Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Титенков Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)

Рождение ребёнка
07.07.1903

Дочь: Ольга Михайлова

Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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