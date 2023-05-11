Титенков Михаил Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
24.01.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1894
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
02.04.1895
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
29.11.1896
Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
19.11.1899
Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)
Рождение ребёнка
07.07.1903
Дочь: Ольга Михайлова
Мать ребёнка: Титенкова Евдокия (Фёдорова)
Смерть
Неизвестно