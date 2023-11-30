Пахтусова (Хоненева) Анисия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахтусова (Хоненева) Анисия Матвеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

10.10.1826 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Хоненев Матвей Степанович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1786 ст.

Муж: Пахтусов Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.1790 ст.

Сын: Пахтусов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1793 ст.

Дочь: Пахтусова Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1794 ст.

Сын: Пахтусов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.09.1797 ст.

Сын: Пахтусов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1798 ст.

Дочь: Пахтусова Аполлинария Ивановна

Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1803 ст.

Дочь: Дементьева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.10.1826 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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