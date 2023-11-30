Пахтусова (Хоненева) Анисия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти10.10.1826 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Хоненев Матвей Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1786 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1790 ст.
Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
29.09.1793 ст.
Дочь: Пахтусова Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
30.10.1794 ст.
Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.09.1797 ст.
Сын: Пахтусов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
27.12.1798 ст.
Дочь: Пахтусова Аполлинария Ивановна
Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1803 ст.
Дочь: Дементьева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Пахтусов Иван Григорьевич
Смерть
10.10.1826 ст.