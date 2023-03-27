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Белоликов Николай Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1881

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1881

Отец: Белоликов Захария Иванович

Мать: Белоликова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.12.1910

Сын: Белоликов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Белоликова Александра

г. Красный Холм
Рождение ребёнка
17.07.1912

Сын: Белоликов Антонин Николаевич

Мать ребёнка: Белоликова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоликова Александра

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель духовного училища
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель духовного училища
Место жительства
Неизвестно
Красный Холм, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
1936
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