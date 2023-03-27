Белоликов Николай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1881
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1881
Рождение ребёнка
29.12.1910
Сын: Белоликов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Белоликова Александра
г. Красный Холм
Рождение ребёнка
17.07.1912
Сын: Белоликов Антонин Николаевич
Мать ребёнка: Белоликова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоликова Александра
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель духовного училища
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель духовного училища
Место жительства
Неизвестно
Красный Холм, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
1936