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(Давыдкина) Дарья Платоновна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.?.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.1880 ст.

Отец: Давыдкин Платон Трифонович

Мать: Давыдкина Гликерья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
18.?.1880 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспремники: ... Сельца Прудовъ солдат Трофим Агапов и того же Сельца крестьянина Ивана ....нова Шавырина жена Устинья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно