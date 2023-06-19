(Давыдкина) Дарья Платоновна
Место рождения
Дата рождения17.?.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.1880 ст.
Крещение
18.?.1880 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспремники: ... Сельца Прудовъ солдат Трофим Агапов и того же Сельца крестьянина Ивана ....нова Шавырина жена Устинья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно