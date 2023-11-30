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Федорченко Анна Архиповна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Федорченко Петр Ильич

Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Федорченко Емельян Ильич

Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Федорченко-1-Й Иван Ильич

Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Федорченко-2-Й Иван Ильич

Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Федорченко-3-Й Иван Ильич

Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович

Смерть
Неизвестно
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