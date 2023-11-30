Федорченко Анна Архиповна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федорченко-1-Й Иван Ильич
Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Федорченко-2-Й Иван Ильич
Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Федорченко-3-Й Иван Ильич
Отец ребёнка: Федорченко Илья Емельянович
Смерть
Неизвестно