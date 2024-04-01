Айдаков Кирилко Крест. Слободы Бешкильской Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАйдаков Кирилко Крест. Слободы Бешкильской Сидоров

Айдаков Кирилко Крест. Слободы Бешкильской Сидоров

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Айдаков Сидор Ямщик Г. Тюмени Савельев

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Айдаков Иван Крест. Слободы Бешкильской Кирилов

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Айдаков Иван Отст. Драгун 2 Кирилов

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1690

Дочь: (Айдакова) Ульяна Кирилова

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1693

Дочь: (Айдакова) Аграфена Кирилова

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Айдаков Василий Кирилов

Мать ребёнка: Айдакова Дарья

Смерть
После 1710

Мы используем куки для улучшения работы сайта.