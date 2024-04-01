Айдаков Кирилко Крест. Слободы Бешкильской Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1640
Отец: Айдаков Сидор Ямщик Г. Тюмени Савельев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Айдаков Иван Крест. Слободы Бешкильской Кирилов
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Айдаков Иван Отст. Драгун 2 Кирилов
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1690
Дочь: (Айдакова) Ульяна Кирилова
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1693
Дочь: (Айдакова) Аграфена Кирилова
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1695
Мать ребёнка: Айдакова Дарья
Смерть
После 1710