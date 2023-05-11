Чильдинова (Малоземова) Еѵгенія
Место рождения
Дата рождения1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Малоземовъ Семенъ
Мать: Малоземова Настасья
Рождение ребёнка
?.10.1882
Дочь: Чильдинова Марѳа
Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵдокимъ
Рождение ребёнка
13.12.1885
Сын: Чильдиновъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵдокимъ
Рождение ребёнка
18.07.1896
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵдокимъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чильдиновъ Еѵдокимъ