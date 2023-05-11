Чильдинова (Малоземова) Еѵгенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чильдинова (Малоземова) Еѵгенія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Малоземовъ Семенъ

Мать: Малоземова Настасья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.10.1882

Дочь: Чильдинова Марѳа

Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵдокимъ

Рождение ребёнка
13.12.1885

Сын: Чильдиновъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵдокимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1896

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵдокимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чильдиновъ Еѵдокимъ

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