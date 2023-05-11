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Довгоброд Косьма Федорович

Место рождения

Чемер, Чернігівська область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Довгоброд Федор Иванович

Мать: Довгоброд Агафья

Чемер, Чернігівська область
Иммиграция
1795
После 1795 года Косьма с родительской семьей переселяется из села Чемер Черниговской губернии во вновь образованное слободу Селидовку Екатеринославской губернии.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Довгоброд Евфимий Косьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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