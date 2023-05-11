Довгоброд Косьма Федорович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Довгоброд Федор Иванович
Мать: Довгоброд Агафья
Иммиграция
1795
После 1795 года Косьма с родительской семьей переселяется из села Чемер Черниговской губернии во вновь образованное слободу Селидовку Екатеринославской губернии.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Довгоброд Евфимий Косьмич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно