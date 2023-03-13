Шаранова Пелагея Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шарановъ Александръ
Отец ребёнка: Шарановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пугачева Татьяна
Отец ребёнка: Шарановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1859
Сын: Шарановъ Гаврилъ
Отец ребёнка: Шарановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарановъ Иванъ