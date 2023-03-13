Шаранова Пелагея Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаранова Пелагея Кузьмина

Шаранова Пелагея Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шарановъ Александръ

Отец ребёнка: Шарановъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пугачева Татьяна

Отец ребёнка: Шарановъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Шарановъ Гаврилъ

Отец ребёнка: Шарановъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарановъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close