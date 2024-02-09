Егоров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1956

Дочь: Радевич (Егорова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Егорова Ксения

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
Рождение ребёнка
02.01.1962

Дочь: Егорова (Протасенко) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Егорова Ксения

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
Смерть
Неизвестно

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