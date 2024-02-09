Егоров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1956
Дочь: Радевич (Егорова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Егорова Ксения
Рождение ребёнка
02.01.1962
Дочь: Егорова (Протасенко) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Егорова Ксения
Смерть
Неизвестно