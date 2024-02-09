Радевич (Егорова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радевич (Егорова) Любовь Александровна

Место рождения

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область

Дата рождения

28.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1956

Отец: Егоров Александр

Мать: Егорова Ксения

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
Рождение ребёнка
07.01.1977

Сын: Калинка Руслан Васильевич

Отец ребёнка: Калинка Василий

Николаев, Львівська область
Рождение ребёнка
13.06.1982

Дочь: Каленик (Калинка) Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Калинка Василий

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
Бракосочетание
?.12.1988

Муж: Радевич Сергей Степанович

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.08.1989

Дочь: Радевич Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Радевич Сергей Степанович

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

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