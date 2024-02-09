Радевич (Егорова) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения28.03.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1956
Отец: Егоров Александр
Мать: Егорова Ксения
Рождение ребёнка
07.01.1977
Сын: Калинка Руслан Васильевич
Отец ребёнка: Калинка Василий
Николаев, Львівська область
Рождение ребёнка
13.06.1982
Дочь: Каленик (Калинка) Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Калинка Василий
Бракосочетание
?.12.1988
Рождение ребёнка
18.08.1989
Дочь: Радевич Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Радевич Сергей Степанович
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область