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Степанида Сидорова

Место рождения

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Сидоров

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сергей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Сидоров

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Наум Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Сидоров

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья (Евдокия) Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Сидоров

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лукерья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Сидоров

Можайцево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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