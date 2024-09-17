Степанида Сидорова
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Сидоров
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сергей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Сидоров
Рождение ребёнка
1772
Сын: Наум Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Сидоров
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья (Евдокия) Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Сидоров
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лукерья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Сидоров
Смерть
Неизвестно