Ушакова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиОколо 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1887
Дочь: Савичева Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Ушаков Митрофан Михайлович
Рождение ребёнка
29.12.1903
Дочь: Нина Митрофановна
Отец ребёнка: Ушаков Митрофан Михайлович
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Ушаков Николай
Отец ребёнка: Ушаков Митрофан Михайлович
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Ушаков Вениамин
Отец ребёнка: Ушаков Митрофан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1948