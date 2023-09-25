Ушакова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Около 1948

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1887

Дочь: Савичева Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Ушаков Митрофан Михайлович

Рождение ребёнка
29.12.1903

Дочь: Нина Митрофановна

Отец ребёнка: Ушаков Митрофан Михайлович

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Ушаков Николай

Отец ребёнка: Ушаков Митрофан Михайлович

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Ушаков Вениамин

Отец ребёнка: Ушаков Митрофан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Митрофан Михайлович

Смерть
Около 1948
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