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Букреев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881

Отец: Букреев Федор

Мать: Букреева (Рябинина) Дарья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1899

Жена: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.07.1900

Сын: Букреев Василий

Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.07.1901

Дочь: (Букреева) Анна

Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.04.1904

Сын: Букреев Фёдор

Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Букреева) Варвара

Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Букреев Григорий

Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.03.1910

Сын: Букреев Герасим

Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.07.1913

Сын: Букреев Антоний

Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна

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