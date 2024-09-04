Букреев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1899
Рождение ребёнка
07.07.1900
Сын: Букреев Василий
Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.07.1901
Дочь: (Букреева) Анна
Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.04.1904
Сын: Букреев Фёдор
Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Букреева) Варвара
Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Букреев Григорий
Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.03.1910
Сын: Букреев Герасим
Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.07.1913
Сын: Букреев Антоний
Мать ребёнка: Букреева (Шляхова) Анастасия Фёдоровна