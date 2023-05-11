Королев Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899
Рождение ребёнка
01.03.1925
Сын: Королёв Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Королева Фаина Павловна
Чирково, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Фаина Павловна
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область