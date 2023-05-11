Королев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Сергей Алексеевич

Место рождения

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1899

Отец: Королев Алексей Александрович

Мать: Королева Юлия Африкановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1925

Сын: Королёв Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Королева Фаина Павловна

Чирково, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Фаина Павловна

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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