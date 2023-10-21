Козлов Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Козлова Калерия Ивановна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Козлова Калерия Ивановна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Анастасия Андриановна
Мать ребёнка: Козлова Калерия Ивановна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Калерия Ивановна
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Калерия Ивановна
Смерть
Неизвестно