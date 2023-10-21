Козлов Андриан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Андриан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Козлов Яков Андрианович

Мать ребёнка: Козлова Калерия Ивановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Козлов Илья Андрианович

Мать ребёнка: Козлова Калерия Ивановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Анастасия Андриановна

Мать ребёнка: Козлова Калерия Ивановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Калерия Ивановна

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Калерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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