Кузьмич Зиновия Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмич Зиновия Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузьмич Климент Каленинов

Отец ребёнка: Кузьмич Каленин Левонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмич Каленин Левонов

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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