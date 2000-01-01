Кузьмич Каленин Левонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмич Каленин Левонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Кузьмич Левон Давидов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кузьмич Климент Каленинов

Мать ребёнка: Кузьмич Зиновия Ермолаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмич Зиновия Ермолаева

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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