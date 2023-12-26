Жмыхов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1928
Дочь: Худошина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна
Совсох Хомутовский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурлинова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна
Смерть
Неизвестно