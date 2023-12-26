Жмыхов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмыхов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1928

Дочь: Худошина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна

Совсох Хомутовский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурлинова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жмыхов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жмыхов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Жмыхова Александра Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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