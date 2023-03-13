Малясова Прасковья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Малясовъ Гаврила
Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Гудкова Ульяна
Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Малясовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малясовъ Дмитрий