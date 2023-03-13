Малясова Прасковья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малясова Прасковья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Малясовъ Гаврила

Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Гудкова Ульяна

Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Малясовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Малясовъ Дмитрий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малясовъ Дмитрий

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