Некрасов Иуда Емельянов
Место рождения
Дата рождения1685
Дата смерти18.11.1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Некрасова Неонила Игнатьева
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Улита И--
Мать ребёнка: Некрасова Неонила Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.11.1750