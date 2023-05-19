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Некрасов Иуда Емельянов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1685

Дата смерти

18.11.1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1684 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Некрасов Никита Иудин

Мать ребёнка: Некрасова Неонила Игнатьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Улита И--

Мать ребёнка: Некрасова Неонила Игнатьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Неонила Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.11.1750
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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